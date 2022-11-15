|Швидкість вітру:
|2.2 м/с
|Схід сонця:
|06:54
|Захід сонця:
|16:18
|Температура завтра:
|+12 C°
|Швидкість вітру:
|3 м/с
|Схід сонця:
|07:11
|Захід сонця
|16:13
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.8 грн
|40.3 грн
|EUR
|40 грн
|41 грн
Население планеты Земля уже достигло 8 миллиардов человек согласно подсчетам Организации Объединенных Наций и Фонда народонаселения ООН.
Об этом пишет « УП « со ссылкой на Фонд народонаселения ООН (UNFPA).
«Прогнозируется, что 15 ноября 2022 года численность населения мира достигнет 8 миллиардов, а Индия опередит Китай как наиболее густонаселенная страна в 2023 году, согласно прогнозам World Population Prospects 2022, опубликованным сегодня во Всемирный день народонаселения», - говорится в сообщении.
Население планеты растет самыми низкими темпами с 1950 года, упав ниже 1% в 2020 году.
Последние прогнозы ООН показывают, что население мира может вырасти примерно до 8,5 миллиарда в 2030 году и до 9,7 миллиарда в 2050 году, а пика примерно в 10,4 миллиарда человек достичь в течение 2080-х годов и оставаться на этом уровне до 2100 года.
Напомним, инфляция на потребительском рынке Николаевской области в октябре по сравнению с сентябрем составила 2,2%.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Население планеты Земля уже достигло 8 миллиардов человек согласно подсчетам Организации Объединенных Наций и Фонда народонаселения ООН.
Об этом пишет « УП « со ссылкой на Фонд народонаселения ООН (UNFPA).
«Прогнозируется, что 15 ноября 2022 года численность населения мира достигнет 8 миллиардов, а Индия опередит Китай как наиболее густонаселенная страна в 2023 году, согласно прогнозам World Population Prospects 2022, опубликованным сегодня во Всемирный день народонаселения», - говорится в сообщении.
Население планеты растет самыми низкими темпами с 1950 года, упав ниже 1% в 2020 году.
Последние прогнозы ООН показывают, что население мира может вырасти примерно до 8,5 миллиарда в 2030 году и до 9,7 миллиарда в 2050 году, а пика примерно в 10,4 миллиарда человек достичь в течение 2080-х годов и оставаться на этом уровне до 2100 года.
Напомним, инфляция на потребительском рынке Николаевской области в октябре по сравнению с сентябрем составила 2,2%.