Население планеты Земля уже достигло 8 миллиардов человек согласно подсчетам Организации Объединенных Наций и Фонда народонаселения ООН.

Об этом пишет « УП « со ссылкой на Фонд народонаселения ООН (UNFPA).

«Прогнозируется, что 15 ноября 2022 года численность населения мира достигнет 8 миллиардов, а Индия опередит Китай как наиболее густонаселенная страна в 2023 году, согласно прогнозам World Population Prospects 2022, опубликованным сегодня во Всемирный день народонаселения», - говорится в сообщении.

Население планеты растет самыми низкими темпами с 1950 года, упав ниже 1% в 2020 году.

Последние прогнозы ООН показывают, что население мира может вырасти примерно до 8,5 миллиарда в 2030 году и до 9,7 миллиарда в 2050 году, а пика примерно в 10,4 миллиарда человек достичь в течение 2080-х годов и оставаться на этом уровне до 2100 года.

Напомним, инфляция на потребительском рынке Николаевской области в октябре по сравнению с сентябрем составила 2,2%.