Благотворительный фонд «Развитие Коблево» поддерживает как гражданское население, так и воинов ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения страны-агрессора. На этот раз глава благотворительной организации Олег Боз, узнав о потребностях военнослужащих, передал защитникам Николаевщины световые приборы высокой дальности для подсветки и уничтожения вражеских «шахедов», а впоследствии благотворитель передал бойцам еще один комплект резины на внедорожник, а также необходимые в военном быту наперед. печи-буржуйки.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

— Поддерживать наших защитников – это не просто гражданская позиция, но и наша обязанность, а когда есть искреннее желание, обязательно находятся и средства. Я считаю, что помогая фронту именно сегодня, особенно теми вещами, которые так необходимы в борьбе с врагом, мы совместно приближаемся к победе, поэтому и дальше наш фонд будет пытаться быть полезным и вести волонтерскую деятельность. Также хочу поблагодарить всех, кто не остается посторонними потребностям наших военнослужащих и присоединяются к помощи, — рассказал председатель и основатель БФ «Развитие Коблево» Олег Боз.

Вместе с волонтерами Березанщины и Николаевского района команда Благотворительного фонда «Развитие Коблево» поддерживает крепкую и уверенную позицию поддержки защитников ВСУ. Также благотворители не обходят вниманием и потребности мирного населения, особенно те уязвимые категории жителей общин, которые в условиях военного положения нуждаются в помощи и заботе.

Олег Боз всегда говорит, что помогать другим не так трудно, особенно когда это желание искреннее, а для общего доброго дела всегда находятся партнеры, единомышленники и неравнодушные люди.

— Сегодня каждое доброе дело, направленное на помощь украинской армии, приближает нашу страну к победе, а также поднимает боевой дух наших защитников, поэтому команда фонда «Развитие Коблево» и дальше будет поддерживать военнослужащих, — отметил благотворитель.

Ранее благотворительный фонд «Развитие Коблево» во главе с его основателем Олегом Бозом доставили защитникам новые колеса для автомобилей, а также тепловизор, бескаркасные носители и тактические активные наушники, моноочки и многие другие полезные вещи.