Над разминированием и восстановлением электроснабжения на освобожденных территориях Николаевской и Херсонской областей работают почти все регионы.

Они направили бригады энергетиков и саперов ГСЧС, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга в «Медиацентре Украина — Укринформ», пишут «НикВести».

— Продолжается разминирование. За ГСЧС сразу идут работники облэнерго, которые восстанавливают линии поставки. Что касается херсонского направления, там из 52 порывов на вчера было 30 уже отремонтированы и восстановлены опоры. На днях, думаю, мы закончим наш участок восстановления электричества. По Снигиревскому району и херсонскому направлению нам помогают почти все области. Они направили бригады облэнерго и ГСЧС, — сказал Виталий Ким.