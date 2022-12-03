Городской голова Харькова Игорь Терехов заверил, что выплатит штраф за использование русского языка в выступлениях и социальных сетях.

Об этом он сказал на пресс-конференции 2 декабря, передает Укринформ.

– Уплачу. Было бы это самое большое горе для города Харькова! Если бы это было именно то, что нужно, чтобы Украина победила, я каждый день такой штраф платил бы, — ответил Игорь Терехов.

Как сообщалось, уполномоченный по государственному языку Тарас Кримень вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в отношении Игоря Терехова. За выступления на русском языке в эфире телемарафона «Єдині новини» городской голова Харькова должен заплатить 3400 грн. Кроме того, за ведение страниц в социальных сетях на русском языке Креминь вынес предупреждение. Срок обжалования обоих постановлений истекает 4 декабря 2022 года.