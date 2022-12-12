Япония впервые запустила посадочный аппарат на Луну.

Об этом пишет Бабель со ссылкой на агентство Kyodo.

Запуск производили с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. В космос аппарат Hakuto-R построен частной компанией Ispace, вывела ракета Falcon 9 корпорации SpaceX.

На борту аппарата массой около 1 тонны находится небольшой луноход «Рашид», созданный в Объединенных Арабских Эмиратах. Его масса всего 10 килограммов, однако оснащен двумя камерами, микроскопом и тепловизором. Есть на борту и японский луноход – робот-трансформер весом в 250 граммов, способный перемещаться по лунной поверхности и передавать на Землю снимки.

Путь Hakuto-R к Луне займет около 5 месяцев. С целью использования минимум топлива и сэкономить средства была выбрана длинная траектория полета. Ожидается, что японский модуль совершит посадку на Луну в апреле. В течение 10 дней после посадки луноходы будут передавать на Землю фотографии лунной поверхности и проводить другие исследования.

Напомним, что космический корабль NASA Orion миссии Artemis 1, облетая Луну, совершил серию детализированных фотографий поверхности спутника Земли.