Благотворительный фонд «Развитие Коблево» во главе со своим основателем Олегом Бозом и дальше продолжают поддерживать украинских защитников, особенно тех, кто защищает страну и Южный регион на передовой линии фронта.

Об этом пишет koblevo.news.

Так, на этот раз Олег Боз передал военнослужащим на передовую два ноутбука, 30 печей под сухое горючее, ящик сухого горючего и рюкзак для парамедиков, а некоторое время назад защитники получили от фонда «Развитие Коблево» бинокль.

Помощь и поддержка для военнослужащих, постоянно предоставляемая со стороны БФ «Развитие Коблево», имеет не только практическое значение, но и поддерживает защитников морально. Понимая важность и значение помощи именно защитникам украинской армии, с первых дней полномасштабного вторжения благотворители находят силы и средства, чтобы поддержать тех, кто отстаивает нашу землю, мирную жизнь, целостность и независимость нашего государства.

— Наш фонд действительно с первых дней военной агрессии захватчиков всеми силами пытается оказать поддержку бойцам ВСУ. Особенно важна такая помощь для ребят, несущих службу на передовой линии и в зоне боевых действий. Я считаю, что главное в этом деле – не прекращать делать это и помогать всеми возможными средствами нашей победе, которую с каждым днем приближают украинские военнослужащие, — считает Олег Боз.

Руководитель фонда «Развитие Коблево» считает, что помогать – не трудно, для этого нужно только искреннее желание, а также всегда благодарит тех, кто присоединяется к доброму делу в направлении благотворительности.

— Хочу поблагодарить всех друзей и партнеров, каждого, кто в такое нелегкое время находит в себе силы и мужество и помогает нам. Хочу отметить, что сегодняшние успехи наших ребят на линии фронта — это один из показателей нашей волонтерской деятельности и лучшая благодарность для нас, а нашим военным хочу выразить огромную благодарность за их выдержку и мужество!, — отметил благотворитель.

Отмечается, что команда БФ «Развитие Коблево» будет продолжать активную волонтерскую деятельность: благотворители не будут останавливаться на достигнутом и не оставаться в стороне от потребностей украинских защитников, потому что единство и поддержка являются одними из самых мощных видов оружия народа Украины.

— Есть твердое намерение работать и дальше помогать украинской армии ради нашего светлого будущего и Победы Украины, — резюмировал Олег Боз.

Ранее сообщалось, что Олег Боз передал защитникам Николаевщины световые приборы высокой дальности для подсветки и уничтожения вражеских «шахедов», а впоследствии благотворитель передал бойцам еще один комплект резины на внедорожник, а также необходимые в военном быту накануне зимы печи-буржуйки.