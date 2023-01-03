Большинство школьников, выехавших за пределы страны с начала вторжения России, объединяют свое обучение в местных школах с обучением в украинских учебных заведениях. С 24 февраля за границей находились почти 700 тысяч детей.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлетт в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.

По его словам, постепенно количество украинских школьников заграницей уменьшается. Однако это происходит медленно. При этом больше детей покинули Украину еще в первые месяцы полномасштабной войны.

— В начале вооруженной агрессии за границей находились 650-690 тысяч украинских детей в возрасте от 0 до 18 лет, то есть дошкольного и школьного возраста, по состоянию на 1 сентября — 488 тысяч, на декабрь — 480-520 тысяч детей. На сегодняшний день за границей находятся около 500 тысяч детей школьного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования, — рассказал Сергей Шкарлет.

Министр отметил, что большинство школьников пытаются совмещать обучение как в Украине, так и в местных школах.

— Большинство из них учатся по украинской системе образования, причем объединяя обучение в учебных заведениях в странах Европейского Союза и дистанционно обучаясь в украинской школе, — сказал он.

Напомним, по состоянию на 31 августа в Николаеве оставалось почти 10 тысяч учащихся городских школ, за границей – было более 17 тысяч.