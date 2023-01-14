ЖЭК «Лески-М» требует от жителей николаевской многоэтажки по адресу Крылова, 8 оплатить ремонт сети, нуждающейся в замене из-за «соленой» воды.

Как сообщили редакции «НикВести» жители многоэтажки, они уже несколько дней без водоснабжения.

По их словам, ЖЭК прекратил подачу воды в квартиры из-за плохого состояния сети и обещает возобновить водоснабжение после уплаты 10 тысяч 100 гривен. Эти средства планируют потратить на замену поврежденной «соленой» водой сети.

Жители многоэтажки возмущаются такими требованиями ЖЭКа, поскольку ежемесячно платят средства на содержание дома.

— За что я плачу каждый месяц 250 гривен, без долгов? Чтобы сдавать со своей пенсии на трубы? Где наши деньги и куда они идут? – говорит жительница многоэтажки Ольга. — Очень грустно, но если другого варианта нет, надо будет оплатить. Невозможно без воды все время сидеть. В нашем подъезде всего 7 квартир живут, – добавляет другая жительница Ольга.

Стоит отметить, что многоэтажка по адресу Крылова, 8 была одной из пострадавших от российских обстрелов. В частности, российская ракета существенно повредила многоэтажку в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что жильцы многоквартирного дома по адресу Крылова, 6 в Николаеве, который остался без крыши во время ракетного удара 17 июня, вынуждены походить деньги на ее ремонт. Однако позже коммунальщики отремонтировали кровлю жилого дома.