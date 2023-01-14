В Николаевской области дополнительно отключают потребителей от электроснабжения из-за угрозы ракетных обстрелов.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

«Из-за угрозы ракетных обстрелов есть необходимость снизить потребление! Дополнительно отключаем потребителей, поэтому обесточиваем, кроме 1 очереди, еще 3 очередь в ее «желтые» часы!», — говорится в сообщении.

Также из-за угрозы ракетной атаки в Киевской и Одесской областях ввели экстренные отключения света, сообщили в ДТЭК.