В Николаевской области дополнительно отключают потребителей от электроснабжения из-за угрозы ракетных обстрелов.
Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».
«Из-за угрозы ракетных обстрелов есть необходимость снизить потребление! Дополнительно отключаем потребителей, поэтому обесточиваем, кроме 1 очереди, еще 3 очередь в ее «желтые» часы!», — говорится в сообщении.
Также из-за угрозы ракетной атаки в Киевской и Одесской областях ввели экстренные отключения света, сообщили в ДТЭК.
Напомним, в субботу, 14 января, в Киеве прозвучала серия взрывов. Сообщается о попадании в объект инфраструктуры.
В Киевской области в результате утренней ракетной атаки 14 января были повреждены 18 частных домов.
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В Николаевской области дополнительно отключают потребителей от электроснабжения из-за угрозы ракетных обстрелов.
Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».
«Из-за угрозы ракетных обстрелов есть необходимость снизить потребление! Дополнительно отключаем потребителей, поэтому обесточиваем, кроме 1 очереди, еще 3 очередь в ее «желтые» часы!», — говорится в сообщении.
Также из-за угрозы ракетной атаки в Киевской и Одесской областях ввели экстренные отключения света, сообщили в ДТЭК.
Напомним, в субботу, 14 января, в Киеве прозвучала серия взрывов. Сообщается о попадании в объект инфраструктуры.
В Киевской области в результате утренней ракетной атаки 14 января были повреждены 18 частных домов.