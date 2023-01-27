В 2022 году в Николаевской области было направлено в суд 82 уголовных дела в отношении коллаборантов. Еще 7 дел было передано в 2023 году.

Об этом свидетельствует информация, которую Николаевская областная прокуратура предоставила в ответ на запрос «НикВести».

Речь идет о статьях Уголовного кодекса:

114-2 (Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения);

436-2 (Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников);

111 (Государственная измена).

Отмечается также, что в 2022 году суд вынес приговоры по семи таким делам. В 2023 году по состоянию на конец января соответствующих приговоров еще не было.

Напомним, в Центральном районном суде Николаева состоялось подготовительное судебное заседание по обвинению херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова. В суде прозвучало, что на заседание обвиняемого вызвали путём публикации соответствующего объявления в газете «Урядовий кур'єр».

Кирилл Стремоусов — херсонский блоггер-коллаборант, активно поддерживавший российскую оккупацию Херсонщины. Называл себя «русским», много лет «страдавший» от «нацистов» и «провокаций СБУ».

В начале марта 2022 года Стремоусов инсценировал допрос «украинского активиста» и распространил видео с его съемкой, чтобы создать видимость, что на митинги против российской агрессии херсонцы выходят не добровольно, а под давлением Службы безопасности Украины. Тогда же, в марте 2022 года, Херсонская прокуратура объявила подозрение Стремоусова в госизмене. Против него ввели санкции США.

Российские пропагандисты 9 ноября сообщили о смерти Кирилла Стремоусова. Некоторые российские телеграмм-каналы написали, что он погиб в ДТП у Геническа.