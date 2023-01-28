В Николаеве разрабатывают программу частичной компенсации за замену внутридомовых сетей водоснабжения и водоотвода в многоквартирных домах.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях 27 января, пишут «НикВести».

Необходимость замены труб возникла в связи с их порчей из-за соленой воды из лимана. Компенсировать в будущем планируется 50% стоимости. Другую половину будут оплачивать совладельцы домов.

— Вы знаете, что у нас в Николаеве очень долгое время была соленая вода, и она разрушила внутридомовые сети. Сейчас мы разрабатываем программу для компенсации 50% замены этих труб. То есть половина — люди будут складываться деньгами через управляющие компании или ОСМД, а половина будет компенсироваться из местного бюджета, — рассказал Александр Сенкевич.

Ранее мэр заявил, что основное направление сотрудничества Николаева с Данией заключается в полной замене сетей «Николаевводоканала» в городе, пострадавших из-за использования воды из Южного Буга.