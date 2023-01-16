Основное направление сотрудничества Николаева с Данией заключается в полной замене сетей «Николаевводоканала» в городе, пострадавших из-за использования воды из Южного Буга.

Об этом Николаевский городской голова Александр Сенкевич сказал в комментарии «НикВести».

Также к реализации этих намерений, по словам городского головы, должен присоединиться и бюджет Украины.

— У нас есть желание полностью заменить все сети в городе. Потому что, может, что-то не пострадало, но начало меняться. Сегодня мы говорим об этом как об одном из главных направлений нашего сотрудничества с Данией и с государственным бюджетом на следующий год, – сказал Александр Сенкевич.

Отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли жители Николаева рассчитывать в будущем на то, что домовые сети в будущем будут реконструированы на средства бюджета, мэр сказал, что городские власти разрабатывают программу софинансирования.

— За счет бюджета нет. Но за счет софинансирования – да. Мы уже разрабатываем программу, она будет представлена в ближайшее время. Сети нужно было и так заменять. Хочу сказали, что те дома, в которых заменили трубы на пластиковые – они не пострадали. А те, кто ничего не делал и сейчас не будет делать, не должны ожидать, что что-то изменится само собой. Мы ожидаем, что жители начнут организовываться. Как мы сейчас работаем с ОСМД, так мы планируем с управляющими компаниями. Мы сейчас посмотрим, как работает программа с дизель-генераторами, и по этому направлению мы тоже разработаем программу по замене внутридомовых сетей, – сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что в Николаеве придется заменить всю систему водоснабжения из-за ее разрушения соленой водой.

Напомним, что во время ракетных обстрелов российские оккупанты повредили насосную станцию МКП «Николаевводоканал», расположенную в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что бригады энергетиков восстановили высоковольтную линию, которая позволит залечить потребителей Херсонщины и поможет восстановить водоснабжение Николаева.

Напомним, ранее также сообщалось, что в скором времени завершатся работы по восстановлению централизованного водоснабжения в Николаеве. Ремонтникам нужно немного времени и стабильное электроснабжение, сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Как известно, 19 ноября Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило восстановление третьей локации поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ водовода «Днепр-Николаев», которым осуществлялись поставки воды из реки Днепр в Николаев.

Ранее стало известно, что из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана коррозией повреждены трубы по всему городу. В общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб.