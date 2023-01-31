«Укрзалізниця» продолжает расширять сеть железнодорожных сообщений Украины и Польши, поэтому запускает новые поезда №89/73-74/90 Харьков, Киев - Перемышль и №67/19-20/68 Киев - Варшава, Хелм.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поезд №73/74 Харьков - Перемышль будет отправляться из Харькова с 19 февраля по нечетным числам в 14:07. В Киев поезд прибывает в 21:04, а в Перемышль - в 11:13.

В обратном направлении, из Перемышля, поезд будет отправляться по четным числам с 20 февраля в 13:45 и прибывать в Харьков в 10:01.

— Этот поезд даст жителям Харькова ежедневное сообщение с Польшей, поскольку назначенный несколько месяцев назад поезд №93/94 Харьков — Хелм курсирует из Харькова по четным числам, — отметили там.

Поезд №67/19-20/68 Киев — Варшава, Хелм будет отправляться из Киева ежедневно с 19 февраля в 18:14, в Хелм будет прибывать в 4:55, в Варшаву поезд №67/68 будет прибывать в 10:12.

В обратном направлении из Варшавы поезд №67/68 будет отправляться в 17:45; из Хелма поезд №19/20 будет отправляться в 23:45 и прибывать в Киев в 13:07.

Пассажиры поезда №19/20, прибыв в Хелм, могут удобно пересесть на польский поезд ИС67, который будет прибывать в Варшаву в 10:12. Так же в обратном направлении: из Варшавы польский поезд ИС68 будет выезжать в 17:45 и прибывать в Хелм в 21:10. Билеты на эти рейсы нужно покупать заранее онлайн на сайте Польской железной дороги.

Билеты на новые поезда в Польшу уже доступны в приложении «Укрзалізниці», в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, что акционерное общество «Укрзалізниця» из-за большой социальной нагрузки и ограничения грузоперевозок в 2023 году ожидает убытка в размере 20,2 миллиарда гривен, но цены не будет повышать.