Украина вернула из российского плена 116 украинцев. В их числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы из Бахмутского направления.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

– Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других наших героев, – сказал он.

Из плена освобождены 114 рядовых и сержантов, а также два офицера. Из них восемь бойцов терробороны, семь из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из Госпогранслужбы, двое из Военно-морских сил и один спасатель. Есть и два бойца Сил спецопераций.

Кроме того, удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также Евгения Кулика — украинца-добровольца, служившего во Французском иностранном легионе и после начала вторжения вернувшегося в Украину.

Минобороны РФ сообщало о возвращении 63 российских военнопленных. Там утверждали, что в обмене были задействованы представители Объединенных Арабских Эмиратов. Они выступали в качестве посредников.

Напомним, что в ноябре Украина и РФ обменялись пленными в формате 107 на 107. Украина вернула из плена шесть офицеров и 101 рядового и сержанта.