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Украина и РФ обменялись пленными в формате 107 на 107. Украина вернула из плена шесть офицеров и 101 рядового и сержанта.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Среди уволенных бойцы ВСУ, флота, терробороны, пограничники, нацгвардейцы, из которых трое «азовцев», а также бойцы Госспецслужбы транспорта. 74 уволенных бойца защищали «Азовсталь». Некоторые добровольцы летели вертолетом в Мариуполь, чтобы воевать за город.
— Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из «Азовстали», ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, с инфицированными ранами. Также есть раненый боец в результате взрыва в Оленовской колонии, - сообщил Андрей Ермак.
Напомним, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова . Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.
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Украина и РФ обменялись пленными в формате 107 на 107. Украина вернула из плена шесть офицеров и 101 рядового и сержанта.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Среди уволенных бойцы ВСУ, флота, терробороны, пограничники, нацгвардейцы, из которых трое «азовцев», а также бойцы Госспецслужбы транспорта. 74 уволенных бойца защищали «Азовсталь». Некоторые добровольцы летели вертолетом в Мариуполь, чтобы воевать за город.
— Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из «Азовстали», ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, с инфицированными ранами. Также есть раненый боец в результате взрыва в Оленовской колонии, - сообщил Андрей Ермак.
Напомним, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова . Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.