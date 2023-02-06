В эти выходные, 4 и 5 февраля, в Медиабаге Николаева прошло обучение для журналистов по оказанию первой домедицинской помощи.

Об этом сообщается на странице «МЕДИАБАЗА.Николаев» в фейсбуке.

«Медийщики практиковались делать косвенный массаж сердца, ознакомились с порядком действий по оказанию помощи в неотложных ситуациях, как правильно переместить пострадавшего из опасной зоны. Также журналисты учились останавливать кровотечение, как действовать в случае переломов, шокового состояния, оказывать первую психологическую помощь. Также журналисты учились правильно применять турникет и ознакомились со складками аптечки», - отмечается в публикации.

Обучение журналистам провел тренер Валерий Немцов. В тренинге приняли участие журналисты телеканалов «НИС-ТВ», «МАРТ» и «Общественное Николаев», издания «Свідок.Інфо», «0512» и «Интент».

Ранее сообщалось, что Институт массовой информации запустил в Николаеве журналистский хаб « Медиабаза », целью которого является поддержка работы независимых медийщиков в сложных условиях. Сеть хабов открылась в 10 городах Украины при поддержке ОО «Институт массовой информации» и при финансовой поддержке Посольства США в Украине.