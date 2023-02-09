В 2022 году в Николаевской области родилось 4 тысячи 612 детей.
Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Министерства юстиции.
«Несмотря на тяжелый 2022 год, судьба дарит украинцам радость отцовства. Появление малыша в семье – это счастье и обновленный смысл жизни. А это значит, что в будущем будут отстроены города, возрождена нация и страна!», — говорится в сообщении.
Всего за 2022 год отделами ДРАЦС Южного межрегионального управления Министерства юстиции было зарегистрировано 49 тысяч 160 детей, из них:
Ранее сообщалось, что в 2022 году, военном году, в Николаеве родилось 1514 детей.
Напомним, во время блэкаута в Николаеве родился мальчик.
Также весной в селе Кандыбино Новоодесского района Николаевской области оккупанты, угрожая расстрелом, запретили девушке ехать рожать в больницу. Ее роды пришлось принимать по видеосвязи.
В 2022 году в Николаевской области родилось 4 тысячи 612 детей.
Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Министерства юстиции.
«Несмотря на тяжелый 2022 год, судьба дарит украинцам радость отцовства. Появление малыша в семье – это счастье и обновленный смысл жизни. А это значит, что в будущем будут отстроены города, возрождена нация и страна!», — говорится в сообщении.
Всего за 2022 год отделами ДРАЦС Южного межрегионального управления Министерства юстиции было зарегистрировано 49 тысяч 160 детей, из них:
Ранее сообщалось, что в 2022 году, военном году, в Николаеве родилось 1514 детей.
Напомним, во время блэкаута в Николаеве родился мальчик.
Также весной в селе Кандыбино Новоодесского района Николаевской области оккупанты, угрожая расстрелом, запретили девушке ехать рожать в больницу. Ее роды пришлось принимать по видеосвязи.