В 2022 году в Николаевской области родилось 4 тысячи 612 детей.

Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Министерства юстиции.

«Несмотря на тяжелый 2022 год, судьба дарит украинцам радость отцовства. Появление малыша в семье – это счастье и обновленный смысл жизни. А это значит, что в будущем будут отстроены города, возрождена нация и страна!», — говорится в сообщении.

Всего за 2022 год отделами ДРАЦС Южного межрегионального управления Министерства юстиции было зарегистрировано 49 тысяч 160 детей, из них:

в Одесской области - 15 069;

в Николаевской области - 4 612;

в Херсонской области - 2 393;

в Днепропетровской области - 16 936;

в Запорожской области – 4 823;

в Кировоградской области - 5327.

Ранее сообщалось, что в 2022 году, военном году, в Николаеве родилось 1514 детей.

Напомним, во время блэкаута в Николаеве родился мальчик.

Также весной в селе Кандыбино Новоодесского района Николаевской области оккупанты, угрожая расстрелом, запретили девушке ехать рожать в больницу. Ее роды пришлось принимать по видеосвязи.