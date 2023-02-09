В Первомайске спасатели вручили благодарность мужчине, спасшему на озере девочку.

Об этом сообщает издание « Град.City ».

Событие произошло во вторник, 7 февраля, на фрегатовском озере. Шестнадцатилетняя Кристина шла по закрытому водоему и на расстоянии около 15 метров от берега провалилась под лед.

Ее спасителем стал Александр Журавленко — переселенец из Херсона. Он рассказывает, что заметил тонущую и бросился в воду не раздумывая.

— Случайно, прогуливаясь с внучкой и собакой, увидел, что девушка провалилась под лед. Честно говоря, мне не очень-то хочется вспоминать это событие. Так уж получилось, не знаю, каким образом, но человек попал в беду и нуждался в помощи. Вот и все. Она кричала. Была нехватка времени на какие-то размышления. Побежал спасать и все больше никаких мыслей не было. Я подполз к девушке, уже схватил ее за руку, но лед все же был тонким и проломился подо мной тоже. Я вместе с девушкой ушел в воду. Потом уже с помощью оказавшихся рядом мужчин нам двоим удалось выбраться из воды, — вспоминает мужчина.

Александр Журавленко получил благодарность от управления ГСЧС Украины в Николаевской области, а также подарок – термос с символикой ГСЧС. А внучке спасателя Кире подарили фонарь.

Александр Журавленко и его внучка Кира

Напомним, испанский снайпер, рискуя жизнью, спас троих собратьев на южном фронте.