В Николаеве в ближайшие месяцы планируют открыть первые 5 образовательных хабов в 5 школах города для проведения внеклассных занятий.

Этим проектом занимается благотворительный фонд savED, восстанавливающий школы в деоккупированных населенных пунктах Украины.

Образовательные хабы будут обустраивать преимущественно в укрытиях.

— Цель – дать детям немного больше пространства и возможности для социализации, совместных внеклассных занятий, catch up уроков по академическим предметам. Благодаря партнерству с Plan International эти просторы будут обеспечены всем — от ремонтов, в том числе в укрытиях, до дидактики, книг и гаджетов. А главное , мы сможем поддержать онлайн и оффлайн тюторские занятия для детей, — отметила соучредитель savED Анна Новосад.

Также она добавила, что реализацию проекта будут расширять и на другие громады Николаевщины, в частности планируют помочь Снигиревке.

Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что в сентябре 2023 года в городе планируют открыть школы.