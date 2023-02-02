Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в сентябре 2023 года в городе планируют открыть школы.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

Мэр Николаева отметил, что сейчас многие возвращаются в город, поэтому одна из приоритетных задач – возобновление работы образовательного пространства. В частности, для безопасности детей возле школ и детских садов планируется обустроить бомбоубежища.

— Мы работаем над тем, чтобы восстановить образовательное пространство. Приоритет номер 1 – вернуть детей за парты на новый учебный год и открыть детские сады. Потому что люди возвращают в Николаев и им нужно как-то обеспечить безопасность детей и знать, что когда они отправляют их в детсад или школу, то в случае тревоги или опасности дети смогут укрыться в бомбоубежище, которое до войны не было открыто. Это для нас приоритет. Говорили об этом и с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита и с премьер-министром Дании, – рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, власти пока не планируют возобновлять работу школ в Николаеве, сообщил глава ОВА Виталий Ким. В то же время открыть детские сады в Николаеве городские власти частично планируют уже в мае 2023 года.

Также известно, что в 2023 году в 16 школах Николаева планируется отремонтировать защитные укрытия. На ремонт в бюджет в следующем году заложили 20 миллионов гривен.

По данным министра образования и науки Сергея Шкарлета сегодня образовательный процесс в очном или смешанном форматах осуществляется в 12 926 школах Украины, из них 8 563 работают в очном или смешанном формате.