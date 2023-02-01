Образовательный процесс в очном или смешанном форматах осуществляется в 12926 школах Украины, из них 8563 работают в очном или смешанном формате.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил министр образования и науки Сергей Шкарлетт, пишет LB.ua.

— На сегодняшний день образовательный процесс проходит в 12 926 школах, из них 8 563 школы работают в очном или смешанном формате, то есть это почти 70%, — рассказал министр.

При этом 4463 школы работают исключительно в онлайн-формате. Выбор формата обучения зависит от ситуации, наличия бомбоубежищ, укрытий, которые обустроены в учебных заведениях.

По соображениям безопасности исключительно онлайн школьники учатся в пяти областях: Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской.

Напомним, власти пока не планируют возобновлять работу школ в Николаеве, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Также известно, что в 2023 году в 16 школах Николаева планируется отремонтировать защитные укрытия. На ремонт в бюджет в следующем году заложили 20 миллионов гривен.

В то же время открыть детские сады в Николаеве городские власти частично планируют уже в мае 2023 года. Для этого там обустроят убежища.