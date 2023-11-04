У Заводському районі Миколаєва демонтували три занедбані МАФи.

Про це повідомили у Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.

Два кіоски прибрали з зупинки громадського транспорту на вулиці Карпенка.

«Зачинені, недоглянуті, без відповідних дозвільних документів, вони захаращували простір. А також обмежували огляд для людей, що чекають транспорт», — йдеться у повідомленні.

Ще один МАФ, поблизу вулиці Чкалова, встановили місцеві підприємці. Повідомляється, що він слугував для «складування непотребу».

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві за зупинковим комплексом по вулиці Соборній демонтували так званий «молодіжний навіс», встановлений з метою створення комфортних умов для містян.