У Заводському районі Миколаєва демонтували три занедбані МАФи.
Про це повідомили у Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.
Два кіоски прибрали з зупинки громадського транспорту на вулиці Карпенка.
«Зачинені, недоглянуті, без відповідних дозвільних документів, вони захаращували простір. А також обмежували огляд для людей, що чекають транспорт», — йдеться у повідомленні.
Ще один МАФ, поблизу вулиці Чкалова, встановили місцеві підприємці. Повідомляється, що він слугував для «складування непотребу».
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві за зупинковим комплексом по вулиці Соборній демонтували так званий «молодіжний навіс», встановлений з метою створення комфортних умов для містян.
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У Заводському районі Миколаєва демонтували три занедбані МАФи.
Про це повідомили у Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.
Два кіоски прибрали з зупинки громадського транспорту на вулиці Карпенка.
«Зачинені, недоглянуті, без відповідних дозвільних документів, вони захаращували простір. А також обмежували огляд для людей, що чекають транспорт», — йдеться у повідомленні.
Ще один МАФ, поблизу вулиці Чкалова, встановили місцеві підприємці. Повідомляється, що він слугував для «складування непотребу».
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві за зупинковим комплексом по вулиці Соборній демонтували так званий «молодіжний навіс», встановлений з метою створення комфортних умов для містян.