Виконком затвердив розміщення літніх майданчиків у центрі Миколаєва

Літний майданчик у центрі Миколаєва. Ілюстраційне фото «МикВісті»Літний майданчик у центрі Миколаєва. Ілюстраційне фото «МикВісті»

У Миколаєві ухвалили рішення про розміщення пересувних тимчасових споруд, зокрема літніх майданчиків, у центральній частині міста. Нові договори укладатимуть на 1 рік, а діючі — продовжать на той самий термін.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому, 12 листопада, пишуть «МикВісті».

Ділянки охоплюють вулиці Соборну, Марка Кропивницького, Флотський бульвар та парк «Юність».

Головний архітектор міста Євген Поляков зазначив, що всі споруди пересувні, не стаціонарні, і для їх розміщення обов’язково оформлюють паспорти прив’язки. Він додав, що міська рада проводить інвентаризацію вулиці Соборної, демонтує незаконні споруди та вимагає від підприємців сплати за використання територій під літні майданчики.

— Це рішення стосується укладення та продовження договорів особистого сервітуту для розміщення літніх майданчиків. Йдеться переважно про центр міста — вулицю Соборну та прилеглі вулиці. Пропонуємо підтримати проєкт, щоб наводити порядок у центрі: обов’язково оформлювати паспорти прив’язки для майданчиків, інвентаризувати території, демонтувати незаконні споруди та стягувати плату за використання земель біля закладів, — Євген Поляков.

Підприємці та ділянки, яким затвердили договори на 1 рік:

  • ФОП Астремський Денис — 79 кв.м по вул. Соборній, поблизу будинку № 7-А.

  • ФОП Хріпка Юрій — 50 кв.м по вул. Марка Кропивницького, біля будинку № 48.

  • ТОВ «САУС ГРУП» — три ділянки по 50 кв.м: дві на Флотському бульварі біля майданчика «Рошен» та одна в парку «Юність».

Підприємці, яким продовжили договори на 1 рік:

  • ФОП Драгуновська Катерина — 48 кв.м по вул. Соборній, біля будинку № 2/1.

  • ФОП Глонза Тетяна — 50 кв.м по вул. Марка Кропивницького, біля будинку № 65/15.

  • ФОП Ільіна Віола — 40 кв.м по вул. Соборній, № 3-А/9 (дві ділянки).

  • ФОП Борщевська Аліса — 27 кв.м по вул. Спаській, біля будинку № 48а.

Раніше повідомлялось, що у Заводському районі Миколаєва до кінця року планують демонтувати 253 незаконно встановлені рекламні конструкції. Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков на останньому брифінгу казав, що впродовж наступних двох років у місті планують скоротити кількість білбордів та інших рекламних конструкцій. Зокрема, на розгляд виконкому почали виносити питання демонтажу кіосків у різних районах Миколаєва.

Також виконком Миколаєва у 2024 році затвердив нові вимоги до розміщення зовнішньої реклами у місті. Зокрема, у центральній частині міста, зокрема вздовж проспекту Центрального згідно з проєктом рішення дозволяється розміщення реклами невеликого формату, зокрема сіті-лайтів.

