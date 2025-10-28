Міськрада Миколаєва дозволила побудувати кіоск на місці раніше демонтованого стихійного ринку: за це бюджет отримає ₴2 тис.

МАФ встановили на розі вулиць Вадима Благовісного (Нікольська) та Марка Кропивницького (Потьомкінська). Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції

На перехресті біля зупинки «Хвилинка» у Миколаєві, яке 6 років тому звільнили від стихійних торговельних будок, знову встановили новий кіоск, який міська рада погодила в оренду підприємцю на 10 років.

Про це повідомив Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради у Facebook.

У департаменті нагадали, що у 2019 році цю територію повністю очистили від ринку, який десятиліттями псував вигляд перехрестя по вулиці Вадима Благовісного (колишня вулиця Нікольська).

На сайті Миколаївської міської ради тоді ж відзвітували, що успішно демонтували «спадщину 90-х».

Публікація міськради від 20 грудня 2018 року. Скриншот зі сторінки Миколаївської міської ради

Однак за погодженням Департаменту архітектури та містобудування, як додали у департаменті, на території зʼявився новий кіоск.

— Це як треба не любити своє місто, щоб втулити будку на тільки недавно звільнене від будкограда перехрестя. Лише нещодавно, у 2019 році, було відчищено перехрестя «хвилинка» від іржавих будок, які стояли там десятиліття. ЖКГ зробив гарне перехрестя. На жаль, останнім часом концепція змінилася. Це не самовільно встановлена будка — просто «обраним» підприємцям дозволяють ставити будки скрізь. Департамент архітектури, як у вас руки не відсохли узгодити тут будку?. Міська влада закликає миколаївців любити своє місто, хоча сама його явно недолюблює, — написали у відомстві.

У 2018 році комунальники звільнили цю ділянку від кіосків. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції

Зазначимо, що дана ділянка знаходиться в оренді у ТОВ «Миколаївпреса». У січні 2025 року Миколаївська міська рада продовжила їм договір на 10 років — до 2035 року без права суборенди. Земельну ділянку площею 11 квадратних метрів оцінили у 43 802 гривні, а річна орендна плата складає всього 2190 гривень. Тобто фактично за 10 років бюджет Миколаївської міської ради отримає від підприємця майже 22 тисячі гривень.

Зміни у договорі оренди землі ТОВ «Миколаївпреса». Скриншот із документу Миколаївської міської ради

Нагадаємо, що рік тому директор департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради, депутат від партії «Пропозиція» Андрій Єрмолаєв заявив, що під час сесії Миколаївської міської ради 4 жовтня депутатам запропонували об’єднати кілька земельних питань у пакет для голосування. Усі вони стосувалися відмови підприємцям у розміщенні кіосків. Однак до цього ж пакету включили один проєкт рішення, який дозволяв низці підприємців розмістити тимчасові споруди.

