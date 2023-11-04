Збройні сили України за минулу добу, 3 листопада, знищили ще 830 окупантів. Загалом за час повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України приблизно 304 100 солдатів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що росіяни залишаються без техніки. Зокрема, за добу окупанти втратили в Україні 161 одиницю техніки. Йдеться про:

Танки — 5276 ( +11 за вчора );

); Бойові броньовані машини — 9939 ( +38 );

); Артилерійські системи — 7363 ( +35 );

); Реактивні системи залпового вогню — 861 ( +7 );

); засоби противоповітряної оборони — 568 ( +2 );

); Літаки — 322;

Гелікоптери — 324;

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 5534 ( +39 );

); крилаті ракети — 1551;

кораблі й катери — 20;

підводні човни — 1;

Автомобільну техніку та автоцистерни — 9716 ( +25 );

); Спеціальну техніку — 1038 (+4).

Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

Нагадаємо, що з 3 по 4 листопада росіяни знов обстріляли Куцурубську та Очаківську громади, постраждалих немає.