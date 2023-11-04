Збройні сили України за минулу добу, 3 листопада, знищили ще 830 окупантів. Загалом за час повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України приблизно 304 100 солдатів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що росіяни залишаються без техніки. Зокрема, за добу окупанти втратили в Україні 161 одиницю техніки. Йдеться про:
Ці дані не остаточні та ще уточнюються.
Нагадаємо, що з 3 по 4 листопада росіяни знов обстріляли Куцурубську та Очаківську громади, постраждалих немає.
|
Як повернути кошти, якщо ви дали в борг без застави?Максим Коваль
|
|
Фейсбук, Телеграм, Інстаграм: як медіа Миколаєва працюють в соцмережахКатерина Середа
|
Збройні сили України за минулу добу, 3 листопада, знищили ще 830 окупантів. Загалом за час повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України приблизно 304 100 солдатів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що росіяни залишаються без техніки. Зокрема, за добу окупанти втратили в Україні 161 одиницю техніки. Йдеться про:
Ці дані не остаточні та ще уточнюються.
Нагадаємо, що з 3 по 4 листопада росіяни знов обстріляли Куцурубську та Очаківську громади, постраждалих немає.