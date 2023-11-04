Жителі Інгульського району Миколаєва скаржаться на те, що підвал їх багатоквартирного будинку затоплює каналізаційними стоками. Вони звернулись до депутата міськради Раміля Агабекова з проханням допомогти вирішити це питання.

Текст звернення жителі будинку передали редакції «НикВести».

Проблема виникла внаслідок аварії на каналізаційній трубі в районі вулиць Миколаївської та Космонавтів, де усі колодязі заповнені нечистотами. А в будинку за адресою проспект Миру 27Б, який знаходиться в найнижчій точці, каналізаційні стоки заливають підвал.

«Приймальня народного депутата Агабекова Раміля Заур Огли Просимо надати допомогу у вирішенні наступного питання: У звʼязку з аварією на каналізаційній трубі у районі вулиці Миколаївській, ріг вулиці Космонавтів усі колодязі нашого району заповнені нечистотами, а в нашому будинку, проспект Миру 27Б через те, що він розташований у найнижчому місці, каналізаційні стоки виливаються до підвалу. Ми неодноразово викликали службу КП «Миколаїводоканалу», але у них одна відповідь — чекайте, коли відремонтують колектор. І це триває пʼять місяців. У будинку стоїть страшний сморід, будь-які ремонтні роботи з підготовки до зими проводити неможливо, але найстрашніше це те, що наш підвал може стати осередком кишкових інфекцій у всьому місті! Аналогічного листа направляли міському голові та депутатському корпусу. Відповідь отримали ту саму що і від КП «Миколаївводоканалу». Допоможіть будь ласка, адже холоди вже скоро і будинок може лишитися без опалення», — йдеться в повідомленні.

Жителі будинку скаржаться на сморід і кажуть про те, що ситуація може призвести до спалаху кишкових інфекцій.

«У будинку стоїть страшний сморід, будь-які ремонтні роботи з підготовки до зими проводити неможливо, але найстрашніше це те, що наш підвал може стати осередком кишкових інфекцій у всьому місті», — зауважили мешканці.

Вони зазначили, що аналогічне звернення направляли міському голові Олександру Сєнкевичу та депутатському корпусу, на що отримали таку саму відповідь, як і від «Миколаїводоканалу».

Нагадаємо, що у Миколаєві жителі будинків біля зупинки Гвардійської на проспекті Героїв України поскаржилися на наповнену водою яму при вʼїзді у двір, яка розрита вже 5 місяців.