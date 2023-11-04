Згідно з оцінками Міністерства оборони Великої Британії, за останні три тижні під час штурму міста Авдіївка в Донецькій області російські окупаційні війська втратили близько 200 одиниць бронетехніки.

Про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони за 4 листопада.

Таких втрат російські окупанти зазнали через ефективність сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, скидів боєприпасів з безпілотників, а також високоточних артилерійських систем, зазначили в британській розвідці.

За даними відомства, після таких втрат у бронетехніці окупаційні війська РФ почали використовувати мотопіхоту для атак на Авдіївку.

Як і попередні російські наступи, штурми Авдіївки часто характеризувалися просуванням по відкритій місцевості, що призводило до великих втрат в особовому складі.

Британська розвідка припускає, що з початку жовтня Росія в штурмах за місто втратила кілька тисяч солдатів.

«Російське командування продовжує демонструвати готовність зазнавати великих втрат особового складу заради незначних територіальних здобутків», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили України за минулу добу, 3 листопада, знищили ще 830 окупантів. Загалом за час повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України приблизно 304 100 солдатів. Також зазначається, що росіяни залишаються без техніки. Зокрема, за добу окупанти втратили в Україні 161 одиницю техніки.