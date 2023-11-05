Олег Пилипенко серед руїн

У Шевченківській громаді Миколаївщини планують побудувати завод з переробки будівельних відходів від зруйнованих об’єктів та повторно їх використовувати для відбудови.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» — «Сміттєва реформа на шляху до ЄС: як Миколаївщина вчиться справлятися з відходами за новими стандартами».

Шевченківська громада одна з тих, що найбільше постраждали від ворожих обстрілів на території Миколаївської області. Очільник громади Олег Пилипенко розповідає, що існує дві локації, які запропоновані інвесторам для будівництва заводу. Зараз громада займається питаннями зміни цільового призначення землі та сподівається, що безпекова ситуація дозволить втілити задумане.

«Земельні ділянки знаходяться в процесі зміни цільового призначення під промисловість. Також буде розроблений детальний план територій цих ділянок та здійснено заходи до підключення комунікацій: електро- та водопостачання. Ми частину своєї роботи хочемо завершити до кінця цього року. Наступний крок від самих партнерів, це заключення договору оренди на ці ділянки та будівництво цих підприємств», — говорить голова громади.

Олег Пилипенко каже, що інвесторів зацікавило логістичне розташування запропонованих ділянок. Громада знаходиться між двома областями. Планується, що на завод звозитимуть сміття не лише з громади, а й з усієї Миколаївської та Херсонської областей.

«Оскільки Шевченківська громада має хороше логістичне розташування, між двома обласними центрами, які мають руйнування. Інвестор розглядав багато локацій і той проєкт, який ми презентували, виявився найбільш вдалим і успішним. Інвестора насправді два. Один інвестор — це люди, які представляють Бельгію та Францію. Другий інвестор представляє Ізраїль. І там і там є відповідні технології та обладнання для ресайклінгу. Це дві незалежні історії, але я думаю, що вони мають хороше продовження. У нас ще є ряд екологічних проєктів, які ми з ними також обговорювали. Зрозуміло, що це не буде прямо завтра, але все буде залежати від безпекової ситуації», — зазначає Олег Пилипенко.

Очільник громади зазначає, що ресайклінг відходів значно знизить вартість відбудови зруйнованих об’єктів.

«Це будуть лінії по переробці зруйнованих об’єктів. Також там будуть лінії по виробництву сировини, будівельних матеріалів, які можуть бути повторно бути використані. Демонтовані об’єкти потрібно буде відновлювати, будувати. Зараз в Україні з будівельними матеріалами набагато складніша ситуація, ніж до повномасштабного вторгнення. Для того, щоб здешевити будівельні матеріали, будуть застосовані ці технології. Можна буде з відходів отримувати щебінь, пісок, цемент. Ми прораховували, це значно знижує вартість відбудови. Це основна задача», — розповів він.

Нагадаємо, що у Коблівській громаді Миколаївщини інвестор не може розпочати будівництво сміттєпереробного заводу через відсутність гарантій безпеки.

Також повідомлялося, що у Вознесенську громади мають намір об’єднатися задля будівництва компостної станції.