У Миколаєві завершили переробку уламків після обстрілів та можуть приймати будсміття із сусідніх громад

У Миколаєві все накопичене після обстрілів будсміття вже переробили. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві переробили весь накопичений обсяг будівельних відходів, які утворилися внаслідок російських обстрілів. Тепер майданчик може приймати нові обсяги, зокрема із сусідніх громад.

Про це розповів перший заступник директора Департаменту міського господарства Миколаївської міської ради Ігор Набатов під час брифінгу, пишуть «МикВісті».

За його словами, майданчик із переробки будівельних відходів продовжує працювати. Наразі весь обсяг сміття, який був накопичений після руйнувань внаслідок російських обстрілів, уже переробили.

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Точну кількість перероблених відходів Ігор Набатов не назвав, пояснивши, що обсяг постійно змінюється. Перероблений матеріал місто використовує під час відновлювальних робіт. Зокрема, ним підсипають місця пошкоджень та розриттів на об’єктах «Миколаївоблтеплоенерго» та «Миколаївводоканалу».

За словами Ігоря Набатова, це дозволяє комунальним підприємствам дещо зменшити витрати, оскільки їм не потрібно окремо закуповувати матеріал для підсипання.

— Це дуже зручно, тому що це навіть трошечки зменшує вартість для облтеплоенерго та водоканалу в частині відсутності необхідності закупівлі такої підсипки, — зазначив він.

Водночас можливістю переробляти будівельні відходи вже цікавляться представники бізнесу із сусідніх громад.

— На сьогодні те, що було (будсміття у місті – прим.) — все перероблено. До ЕЛУ «Автодоріг» зверталися навіть не громади, а власники бізнесу в сусідніх громадах із питанням можливості переробки пошкоджених об’єктів, — зазначив Ігор Набатов.

Для такої роботи в Миколаєві вже затвердили відповідний тариф. При цьому він не передбачає рентабельності, оскільки такою була вимога партнерів міста.

— Ми прийняли відповідний тариф, який дає можливість таке робити. Він не передбачає рентабельності, що прямо було вимогою з боку JICA, — пояснив перший заступник директора департаменту.

Наразі інформацію про можливість переробки передали тим, хто звертався. Місто очікує на їхню відповідь.

Переробка відходів руйнації у Миколаєві

Свою роботу завод з переробки будівельного сміття у Миколаєві почав навесні 2025 року. Проєкт реалізували за підтримки Японської агенції міжнародного співробітництва (JICA), яка надала спеціалізовану техніку, а майданчик для розміщення заводу облаштували за кошти бюджету міста.

Потужності техніки дозволяють переробляти близько 12 тисяч тонн такого сміття в місяць, а отриманий матеріал хочуть використовувати для ремонту доріг.

Лише на кінець 2024 року у Миколаєві накопичилося близько 120 тисяч тонн будівельного сміття. Станом на січень 2025 року завод переробив у будівельні матеріали 4,5 тисячі тонн відходів руйнації.

У коментарі «МикВісті» заступник міського голови Сергій Коренєв повідомив, що завод з переробки будсміття у Миколаєві планують використовувати для потреб ще двох областей: Херсонщини та частини Кіровоградщини.

Водночас громадам, які хочуть користуватись послугами заводу з переробки будівельного сміття після руйнувань, пропонують два варіанти співпраці. У першому вони можуть повністю передавати відходи для переробки, сплачуючи меншу ціну, а у другому — отримувати назад перероблений матеріал, але така опція буде дорожчою. Також в місті змінили тарифи на послуги з переробки відходів від руйнувань, які надає комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг». У міськраді пояснили, що це пов’язано зі зростанням вартості пального та мастильних матеріалів.

Крім того, в серпні 2026 року у Миколаєві змінили правила роботи майданчика для переробки відходів від руйнувань. Тепер там дозволено приймати та переробляти й інші будівельні відходи, що утворюються в місті.

Проте зазначалось, що заводу з переробки відходів руйнувань у Миколаєві не вистачає техніки, щоб збільшити темпи переробки та забезпечити потреби всієї області.

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На території Миколаєва станом на лютий 2026 року накопичилось вже 4,6 мільйона тонн відходів від руйнувань.