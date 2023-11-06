У Заводському районі Миколаєва облаштують 12 майданчиків під контейнери для збору ТПВ.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради планує витратити на роботи 1 мільйон 210 тисяч 489 гривень.
На об’єктах буде облаштовано бетонні майданчики та встановлено стовпчики обмежувальної дії.
У технічній документації вказано, що Їх буде облаштовано за такими адресами:
Нагадаємо, що у лютому Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради уклав договір з підприємством «НВП «Укрресурс» на купівлю тисячі сміттєвих контейнерів. Вартість кожного становить 7 тисяч 284 гривні, загальна сума становить 7,2 мільйона гривень.
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У Заводському районі Миколаєва облаштують 12 майданчиків під контейнери для збору ТПВ.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради планує витратити на роботи 1 мільйон 210 тисяч 489 гривень.
На об’єктах буде облаштовано бетонні майданчики та встановлено стовпчики обмежувальної дії.
У технічній документації вказано, що Їх буде облаштовано за такими адресами:
Нагадаємо, що у лютому Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради уклав договір з підприємством «НВП «Укрресурс» на купівлю тисячі сміттєвих контейнерів. Вартість кожного становить 7 тисяч 284 гривні, загальна сума становить 7,2 мільйона гривень.