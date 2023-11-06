Голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза, який перебуваючи в польському Вроцлаві, розкритикував роботу місцевих комунальників, пояснив ціль візиту до країни. За його словами, поїздка послужила досвідом у відбудові.

Про це він розповів в коментарі кореспонденту «НикВести».

Він розповів, що поїздка відбулась на запрошення Міжнародного республіканського інституту, який повністю покрив всі видатки на відрядження.

— Це був досвід відбудови, як місто відроджувалось. Мені було цікава поїздка з точки зору людини, яка переймається питаннями розвитку не тільки району, міста, держави. То те що на сьогодні Вроцлав є таким містом в якому розташовані серйозні підприємства LG, Google, зараз вони запускають завод Intel по виробництву процесорів. Це надає величезний економічний ефект, тому що місто живе і розвивається. Вражає кількість студентів у Вроцлаві, їх там більше 100 тисяч, а кількість закладів вищої освіти — 29. Мені сподобалось, що у них потужно функціонує агенція розвитку, яка працює за різними напрямами. Вона дуже сильно опікується питаннями підтримки міжнародних компаній, які мають бажання відкрити підприємства у Вроцлаві. Також там функціонує принцип єдиного вікна, — розповів Олександр Береза.

Олександр Береза підкреслив, що важливо навчитися від Вроцлава принципу «єдиного вікна», де представники компаній отримують зручний доступ до необхідних послуг та підтримки в центрі. Він вважає, що Миколаїв міг би взяти до уваги цей досвід та розглядати можливості зробити місто більш привабливим для інвесторів і молоді.

— Раніше коли ми декларували і мали наміри, ще до повномасштабного відкривати в Миколаєві індустріальні парки, я не розумів чим може громада окрім процедурної допомоги ухвалити рішення про виділення земельної ділянки, я не до кінця розумів, яким чином ми можемо допомогти, якщо ми не являємось розпорядниками мереж газу, електроенергії, ми тільки можемо впливати на водоканал. У Вроцлаві теж така ситуація, але між ними є розуміння, вони запровадили принцип єдиного вікна, коли представник компанії приходить в ЦНАП, він подає відповідні документи і далі його питання всі супроводжують в єдиному центрі. Я думаю, що цей досвід мав би перейняти Миколаїв. Ми маємо думати про те, яким чином робити наше місто привабливим аби воно в економічному плані, щоб поверталась молодь, — додав він.

Нагадаємо, днями голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза покритикував роботу комунальників у польському місті Вроцлаві, які виконують капітальний ремонт декількох кварталів.