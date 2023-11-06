Пошкоджений російський корабель «Аскольд» був одним з найновіших та навіть ще не був взятий до складу флоту.

Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону, передає «Радіо.Свобода».

«Корабель («Аскольд», — прим.) ще навіть не був взятий до складу флоту. Це надновий корабель серії «Каракурт». Один з них вже знайомий — це «Циклон», який був взятий до складу менше пів року тому і ще два кораблі були на добудові — «Амур» і «Аскольд». Це один з найновіших. Корабель «Аскольд» з технологією стелс мав вісім шахт для запуску крилатих ракет. Його особливість – він має морський «Панцир-С1». Це система ППО корабля», — розповів Дмитро Плетенчук.

Наразі ще невідомо чи зможуть росіяни його застосовувати, треба чекати підтверджень щодо характеру уражень.

Нагадаємо, що увечері 4 листопада було завдано успішних ударів по суднобудівному заводу у тимчасово окупованій Керчі. Тож військові не повідомляли про ураження військових кораблів РФ, які могли перебувати на ремонті у доках заводу. У неділю, 5 листопада, Микола Олещук підтвердив знищення одного з російських кораблів.