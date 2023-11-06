У Миколаєві поскаржились на несанкціоновану торгівлю на тротуарі по вулиці Озерна, 13 на Намиві.

У Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» Яна Новохатько просить навести лад та розібратися з проблемою.

За її словами, територія незаконного ринку розширюється і на тротуарі вже майже ніде пройти. Люди продають товар на землі, на столах і з машин. Нещодавно там встановили торгівельний кіоск.

«З кожним днем торгуючих стає все більше і більше. Торгівля з парапетів переростає на торгівлю з саморобних столів, торгівля зі столів на торгівлю зі стаціонарних наметів та авто. Там вже скоро боком потрібно проходити буде. Риба, м'ясо, ковбаси, молочка, овочі, пиріжки, труси, шкарпетки, квіти, насіння, консервація, креветки, косметика... чого там тільки нема. Вчора вже і МАФ з'явився. І в основному там не бабусі з пучками зелені, яким не вистачає пенсій, а бізнеси. В радіусі 200 метрів є 2 ринки. «Штрассе» взагалі порожній», — пише жінка.

Яна Новохатько просить керівництво адміністрації Заводського району та поліцію відреагувати на скаргу, щоб пішоходи могли вільно проходити по тротуару.

Варто зауважити, що місцеві мешканці неодноразово скаржились на несанкціоновану торгівлю по вулиці Озерній.