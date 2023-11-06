Внаслідок ракетних обстрілів у місті Очаків було пошкоджено близько 70% дахів житлових будинків.

Про це розповів народний депутат України Олексій Пасічний в ефірі телеканалу «МАРТ».

Сьогодні Очаків працює над відновленням пошкоджених покрівель. Однак, за словами нардепа, для проведення таких робіт в Очакову не вистачає робочої сили.

— Зараз є запит, їм не вистачає робочих рук. Держава допомогла шифером, щось ще зайшло від донорів, але не вистачає саме робочих рук, — сказав Олексій Пасічний.

Як відомо, за 10 кілометрів від Очакова знаходиться Кінбурнська коса, остання територія незвільненої Миколаївської області з якої росіяни від трьох до пʼяти разів на день обстрілюють місто.

Тож сьогодні, закритий для журналістів Очаків вважається найнебезпечнішою точкою Миколаївщини.

Як відомо, сьогодні Україна готується до зимового періоду з ймовірним посиленням обстрілів з боку РФ. Так, виконуючий обовʼязки директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків розповів, що миколаївські енергетики мають достатні запаси матеріалів для відновлення пошкоджених електромереж Очакова та Куцурубської громади на випадок російських ударів по ним.

Нагадаємо, нещодавно мери Очакова Миколаївської області та Дорну нідерландської провінції Утрехт підписали меморандум про співпрацю між містами. В Очаківській міськраді повідомили, що у місті планується відкриття реабілітаційного центру на зразок того, який мер міста Сергій бичком відвідав під час робочого візиту до Нідерландів.