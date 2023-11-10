Ураження у тимчасово окупованому Криму двох російських десантних катерів є сигналом про те, що безпечне перебування флоту РФ у цій частині Чорного моря вже неможливе.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Це успішна операція, про яку офіційно прозвітувало Головне управління розвідки. Це дуже потужний сигнал для окупантів про те, що перебування одиниць їхнього корабельного флоту у західній частині Чорного моря вже неможливе. А у випадку порушення цього попередження вони будуть мати ось такий феєричний фінал», — сказала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно підтвердило, що завдяки проведеній вночі спецоперації в окупованому Криму уражено катери класу «Серна» з екіпажем і бронетехнікою.

Також 4 листопада було завдано успішних ударів по суднобудівному заводу у тимчасово окупованій Керчі.