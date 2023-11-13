В четвер, 9 листопада, в хабі «Медіабаза.Миколаїв» журналісти Іван Антипенко («Радіо Свобода», «Ґрунт») та Дмитро Шеремет («Радіо Свобода»,«Новини Приазов‘я») разом зі студентами-журналістами розбирали особливість та поведінку роботи медійників на звільнених територіях.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Історії, які з'являються в ЗМІ після деокупації, страшні, болючі та емоційно вбиваючі. Журналісти поділились своїм досвідом та пояснили, що їм допомагає не пропускати це через себе, аби не «вигоріти».

Журналісти обидва родом з Херсонської області. Новина про звільнення Правобережжя від російських військ для них, як і для всієї країни, було неочікуваністю, в яку важко було повірити. До звільнених населених пунктів їм вдалось потрапити в числі перших, але не в якості журналістів.

— Стан ейфорії тривав десь до 22 листопада. Проїхати туди було досить нелегко, бо все було закрито. пропускали військових та волонтерів. Ми примазались з ними і поїхали, як херсонці. Матеріали, які я готував вже тоді, коли повернувся додому на звільнену територію, були для мене особистими. Не те, щоби я себе там показував, але витягував з себе в цей матеріал максимум, щоб утворити зв'язок, — каже Іван Антипенко.

При цьому, журналісти наголошують на важливості мати офіційну перепустку для роботи на деокупованій території. Але використовувати для цього треба будь-які можливості, як і легальні, так і не дуже.

— Краще зняти репортаж і зробити його. Те, що люди живуть під обстрілами це ніщо, треба показати те, як вони живуть, бо багато людей забувають, що є населені пункти, які живуть під обстрілами щоденними, — вважає Дмитро Шеремет.

Важливим аспектом роботи на деокупованих територіях є стан її замінованості, адже міни та розтяжки можуть бути буквально всюди, навіть в покинутих домівках.

— Перші місяці після деокупації це не тільки міни, розтяжки, це залишки людей, які окупували наші території. Ловили і посадках тих, хто ховався. Ця робота дуже великий ризик. А ще, крім цієї небезпеки, там ще є люди, які підтримували росіян. Тому ви, як журналісти, повинні максимально фільтрувати і давати об'єктивну картину, — додає він.

Нагадаємо, 4 засоби масової інформації з Миколаївської області внесені на інтерактивну Мапу рекомендованих медіа, розроблену «Детектором медіа» та «Інститутом масової інформації».