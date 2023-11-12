Тимчасово окупована Кінбурнська коса на Миколаївщині наразі включена до комплексу заходів з наступальних дій.

Про це в інтервʼю з Яніною Соколовою розповів генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко.

За його словами, сьогодні Генеральний штаб ЗСУ має план по визволенню Кінбурна.

— Я не можу сказати точно і розкрити деталі, але якщо вийде те, що спланував генеральний штаб, то коса скоро буде наша, — сказав Дмитро Марченко.

Нагадаємо, що восени минулого року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси – це питання часу, «ще й не дуже великого».

Як відомо, станом на липень 2023 року збитки, які були завдані заповідній території Кінбурнської коси на Миколаївщині через військову агресію Росії, складали 15,6 мільярда гривень.

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомилаомбудсмен Людмила Денісова.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».