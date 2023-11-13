У селі Лимани Галицинівської територіальної громади Миколаївської області відремонтують пошкоджену ворожими обстрілами будівлю дитячого садочка «Струмочок».

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Тендер на капітальний ремонт дитсадка оголосив Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА. Оголошена вартість робіт складає 3,5 мільйона гривень.

Підрядник повинен буде до 31 грудня 2024 року виконати демонтажні роботи, відремонтувати дах, встановити стінні перегородки, облаштувати підлогу, встановити двері, виконати внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи.

Нагадаємо, села Лимани та Лупареве під Миколаєвом із середини березня 2022 року знаходились під постійними обстрілами з боку російських військ. У липні окупанти обстріляли село Лимани касетними боєприпасами. Тоді було пошкоджено дитячий садок та будівлю адміністрації громади, а також знищено пожежну машину місцевої територіальної громади. «НикВести» у квітні поспілкувалися з місцевими жителями, які розповіли про своє життя під час війни. Обстріли села припинилися тільки після деокупації Херсона.

У березні 2023 року селі Лимани вже почали відновлювати будівлю сільради, зруйновану російським снарядом ще у квітні минулого року.