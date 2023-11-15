У середу, 15 листопада, в Інгульському районі Миколаєва не працюватимуть світлофори двома адресами.
Про це повідомили у Департаменті ЖКГ Миколаївської міськради.
Зазначається, що світлофори не працюватимуть через планові відключення АТ «Миколаївобленерго». Йдеться про наступні адреси:
Нагадаємо, що комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство планує закупити 7 джерел безперебійного живлення із сонячними панелями для світлофорів.
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У середу, 15 листопада, в Інгульському районі Миколаєва не працюватимуть світлофори двома адресами.
Про це повідомили у Департаменті ЖКГ Миколаївської міськради.
Зазначається, що світлофори не працюватимуть через планові відключення АТ «Миколаївобленерго». Йдеться про наступні адреси:
Нагадаємо, що комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство планує закупити 7 джерел безперебійного живлення із сонячними панелями для світлофорів.