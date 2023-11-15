У середу, 15 листопада, в Інгульському районі Миколаєва не працюватимуть світлофори двома адресами.

Про це повідомили у Департаменті ЖКГ Миколаївської міськради.

Зазначається, що світлофори не працюватимуть через планові відключення АТ «Миколаївобленерго». Йдеться про наступні адреси:

Вулиця Космонавтів — вулиця Водопійна,

Вулиця Космонавтів — вулиця Електронна

Нагадаємо, що комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство планує закупити 7 джерел безперебійного живлення із сонячними панелями для світлофорів.