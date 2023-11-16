Слово hallucinate, яке перекладається як «галюцинувати», укладачі Кембриджського словника обрали словом 2023 року.

Відповідна стаття з'явилася на офіційному сайті Кембриджського словника (Cambridge Dictionary).

Зазначається, що з появою генеративного штучного інтелекту з'явилися нові слова. Зокрема, протягом 2023 року до словника додавали нові визначення, наприклад large language model (велика мовну модель — LLM), generative AI (генеративний штучний інтелект (або GenAI) і GPT. Однак і слова, які вже давно існують у мові, отримали нові значення.

Традиційно hallucinate означає те, що хтось відчуває щось, чого не існує — через стан здоров'я або вживання наркотиків, але тепер це також стосується штучного інтелекту.

«У 2023 році стало зрозуміло, що ця нова доступна технологія далека від досконалості, оскільки здатна продукувати неправдиву інформацію — галюцинації — і представляти її як факт», — йдеться у повідомленні.

Також укладачі словника зазначають, що штучний інтелект може «галюцинувати» і це нагадує нам, що людям все ще потрібно використовувати свої навички критичного мислення для використання цих інструментів.

Нагадаємо, що Оксфордський словник англійської мови назвав своє слово 2022 року. Серед усіх варіантів переможцем став вислів «настрій гобліна» (goblin mode).