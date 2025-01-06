«Бусифікація» стала словом 2024 року за версією словника сучасної української мови
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- Аліна Квітко
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20:12, 06 січня, 2025
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Словник сучасної української мови та сленгу обрав неологізм «бусифікація» словом 2024 року.
Про це повідомили на офіційному сайті Мислово.
Термін «бусифікація» вказує на проблеми з мобілізацією, коли кількісні показники переважають над якісними, а права людини (подекуди разом зі здоровим глуздом) відходять на другий план.
Слово утворене від кореня «бус» у значенні «мікроавтобус» та суфіксоїда «-іфікація», який вказує на дію, перетворення (від лат. facio — роблю) за тим самим принципом, що і «русифікація» або «верифікація».
Серед інших претендентів на звання слова року були:
- СЗЧ (самовільне залишення частини);
- Курська операція;
- втома;
- переговори;
- МСЕК (медико-соціальна експертна комісія);
- популізм;
- Магура;
- лалохезія (використання лайки для зняття болю або стресу);
- квадробери (діти, що імітують поведінку тварин).
Нагадаємо, що у 2024 році українці найчастіше шукали в Google графіки відключення світла, а у категорії персон лідером став головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
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