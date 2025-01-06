«Бусифікація» стала словом 2024 року за версією словника сучасної української мови

«Бусифікація» стала словом 2024 року за версією «Мислово». Фото: getty images

Словник сучасної української мови та сленгу обрав неологізм «бусифікація» словом 2024 року.

Про це повідомили на офіційному сайті Мислово.

Термін «бусифікація» вказує на проблеми з мобілізацією, коли кількісні показники переважають над якісними, а права людини (подекуди разом зі здоровим глуздом) відходять на другий план.

Слово утворене від кореня «бус» у значенні «мікроавтобус» та суфіксоїда «-іфікація», який вказує на дію, перетворення (від лат. facio — роблю) за тим самим принципом, що і «русифікація» або «верифікація».

Серед інших претендентів на звання слова року були:

СЗЧ (самовільне залишення частини);

Курська операція;

втома;

переговори;

МСЕК (медико-соціальна експертна комісія);

популізм;

Магура;

лалохезія (використання лайки для зняття болю або стресу);

квадробери (діти, що імітують поведінку тварин).

Нагадаємо, що у 2024 році українці найчастіше шукали в Google графіки відключення світла, а у категорії персон лідером став головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.