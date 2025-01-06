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«Бусифікація» стала словом 2024 року за версією словника сучасної української мови

«Бусифікація» стала словом 2024 року за версією «Мислово»«Бусифікація» стала словом 2024 року за версією «Мислово». Фото: getty images

Словник сучасної української мови та сленгу обрав неологізм «бусифікація» словом 2024 року.

Про це повідомили на офіційному сайті Мислово.

Термін «бусифікація» вказує на проблеми з мобілізацією, коли кількісні показники переважають над якісними, а права людини (подекуди разом зі здоровим глуздом) відходять на другий план.

Слово утворене від кореня «бус» у значенні «мікроавтобус» та суфіксоїда «-іфікація», який вказує на дію, перетворення (від лат. facio — роблю) за тим самим принципом, що і «русифікація» або «верифікація».

Серед інших претендентів на звання слова року були:

  • СЗЧ (самовільне залишення частини);
  • Курська операція;
  • втома;
  • переговори;
  • МСЕК (медико-соціальна експертна комісія);
  • популізм;
  • Магура;
  • лалохезія (використання лайки для зняття болю або стресу);
  • квадробери (діти, що імітують поведінку тварин).

Нагадаємо, що у 2024 році українці найчастіше шукали в Google графіки відключення світла, а у категорії персон лідером став головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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