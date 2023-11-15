На окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Про це заявив заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков в ефірі телеканала «МАРТ».

Про ситуацію, яка наразі склалась на Кінбурні достеменно нічого не відомо. Ще початку вторгнення міська влада Очакова організовувала евакуаційні коридори та завозила гуманітарну допомогу, проте після повної окупації півострова це стало неможливим.

— Яка там ситуація наразі, ми можемо тільки здогадуватись. На початку вторгнення у нас була комунікація, ми направляли туди і гуманітарну допомогу, вивозили людей або навпаки завозили тих, хто бажав повернутись. Сполучення було виключно водним шляхом. До окупації Херсону до Кінбурна і суходолом можна було дістатись через Херсонську область. Гуманітарні вантажі ми доставляли і за допомогою військових, і цивільних судновласників. Після повної окупації зв'язок обірвався. На початку деякі люди виходили на зв'язок, хто залишився там. Ніхто не думав, що вона буде повністю окупована. Яка ситуація насправді, передбачити важко, тому що активні бойові дії по Очакову ведуться саме з Кінбурна, і звичайно наші військові відповідають, — розповів Олексій Васьков.

Серед тих, хто лишився на Кінбурнській косі були ті, кому вдалось виїхати до третіх країн через Крим.

— За нашими підрахунками, місцевих там залишилось близько 200 осіб. Але це попередні підрахунки, бо дехто виїхав в Крим, а через Крим до інших країн. Повної інформації в нас немає. Мінімальні умови для життя, звичайно є, але наскільки їх можна назвати нормальними, важко сказати. Але якщо і уявити, що Кінбурнська коса звільнена, то процес розмінування, на мою думку, займе не один і не два роки. І про Кінбурнську косу, як про туристичну перлину, заповідний фонд, на певний час доведеться забути, — додав він.

Нагадаємо, днями генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що тимчасово окупована Кінбурнська коса на Миколаївщині наразі включена до комплексу заходів з наступальних дій.

Восени минулого року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого».

Як відомо, станом на липень 2023 року збитки, які були завдані заповідній території Кінбурнської коси на Миколаївщині через військову агресію Росії, складали 15,6 мільярдів гривень.