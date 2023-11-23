Вже минув рік і майже одинадцять місяців від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Загублено тисячі людських життів, однак від жахіть війни потерпають не лише люди, але й тварини. Повномасштабна війна згубила не одне життя братів наших менших.

Про складні місяці війни пам’ятають і у Миколаївському зоопарку, на територію якого прилетіло 8 реактивних снарядів. Тварини в зоопарку повністю залежать від людей, тому співробітники працювали 24/7 та навіть ночували на роботі.

Директор та президент Асоціації зоопарків України Володимир Топчий розповів «НикВести» про те, як тваринам довелося пережити обстріли і зимові блекаути та як допомагали європейські партнери.

Попри обстріли Миколаївський зоопарк вистояв

На сьогоднішній день Миколаївський зоопарк, яку виповнилося 122 роки, – це один із найстаріших зоопарків України. Він має найбільшу колекцію диких тварин серед зоопарків України. Вона налічує близько 434 види і 3267 особини.

У зоопарку налічується близько чотирьох тисяч тварин. Всіх звірів неможливо було евакуювати у безпечне місце, тому працівникам доводилося цілодобово піклуватися про них. Також у перші місяці війни зоопарку допомогли волонтери, міжнародні організації та небайдужі миколаївці.

«Я дуже вдячний містянам, волонтерам, простим людям, які приходили і приносили корм, щоб ми годували тварин. Особливо це було важливо у березні, квітні та травні минулого року», — згадує Володимир Топчий.

Допомога небайдужих. Фото з сайту Миколаївського зоопарку

Тоді кожен, хто міг, приносив до зоопарку овочі, фрукти та корма. Також на початку війни Володимир Топчій звернувся по допомогу до жителів України й усього світу. Люди відгукнулися на його заклик і почали активно купувати онлайн квитки в Миколаївський зоопарк, хоч він в той момент був зачинений для відвідувачів, а саме місто перебувало під обстрілами. З продажів вхідних квитків по всьому світу через інтернет Миколаївський зоопарк зібрав коштів у розмірі близько 3 мільйонів гривень. Цих коштів вистачило зоопарку і на комунальні платежі, і на корм для тварин.

Мешканці зоопарку. Фото з сайту Миколаївського зоопарку Мешканці зоопарку. Фото з сайту Миколаївського зоопарку Мешканці зоопарку. Фото з сайту Миколаївського зоопарку

Зоопарки України згуртувались, щоб врятувати тварин

Асоціації зоопарків існують майже в усіх європейських країнах. Українська асоціація зоопарків та Акваріумів України (UAZA) була створена у 2015 році. Її ініціаторами та засновниками стали 5 провідних зоопарків України — Київський, Миколаївський, Одеський, Черкаський та Рівненський зоопарки. У вересні 2021 року вона була реорганізована в Асоціацію Зоопарків України (AZU). Зараз в асоціації вже 10 установ.

Директор асоціації Володимир Топчий згадує, що минулий рік був непростим для усіх зоопарків країни. Після почату повномасштабного вторгнення РФ, зоопарки об’єдналися в єдиному прагненні врятувати тварин.

«Зараз до Асоціації зоопарків України входить 10 зоопарків, які розташовані по всій території України. Це і Бердянський зоопарк, Одеський, Луцький, Рівненський. Це потужні зоопарки, які утримують великі колекції тварин, де працюють знатні фахівці. Україна може пишатися цими людьми, які у такий важкий час утримують ситуацію і зберегли колекцію тварин. Звичайно велика поміч і підтримка була усієї України, щоб українські зоопарки вистояли, вижили, тому що ситуація, особливо минулого року, була вкрай важкою. Найбільше постраждали зоопарки, які потрапили під окупацію, екопарк «Фельдмана» практично був зруйнований, там загинули люди, захищаючи тварин. Хоча у нашому зоопарку також загинуло цього року два наших співробітника, загинули вони на фронті», — розповідає Володимир Топчий.

Працівники Миколаївського зоопарку, які загинули на фронті

За словами директора Миколаївського зоопарку, минулого року було складно зимою. У країні почалися відключення світла, а тварини потребувати тепла.

«Не було світла, не було тепла, це була головна проблема, яку ми вирішували за допомогою дизель-генераторів. Минулої зими вже не було сильної напруги з кормами, але блекаути були для нас дуже неприємними. Від електроенергії у нас залежить багато чого: опалення, акваріум, кормоцех, приготування їжі, навіть двері на слоновнику у нас працюють від електрики. І я, чесно кажучи, боюсь цієї зими також, саме по цій причині», — говорить Володимир Топчий.

Директор Миколаївського зоопарку запевняє, що цьогоріч обігрівати звірів є чим, головне, щоб знову не почалися відключення електроенергії.

«У нас більше 10 різних видів міні-топочних, є газові котельні, є електричні. Сьогодні ще місто тепла не дає (станом на 14 листопада, — прим.), а у нас у всіх підрозділах, за виключенням слоновника, острова тварин та кормоцеха тепло всюди є. У нас свої міні-опалювальні і ми самі опалюємо і приматів, і акваріум, тераріум», — додає Володимир Топчий.

Праціаники зоопарку зігрівають птахів. Фото з сайту Миколаївського зоопарку

Також зроблені вже деякі запаси кормів для тварин. Крім того, заключено договори на постачання овочів та м’яса.

«Ми не всіх кормів робимо запаси, у нас немає де їх робити. Запаси по зерну, по сіну, віникам у нас є. У нас немає великих запасів мʼяса, тому що нам немає де зберігати, немає запасів по овочам. Але у нас є договори з постачальниками, які чітко виконують свої обов’язки, постачають корми. І у нас немає заборгованості перед постачальниками, що дуже важливо», —розповідає Володимир Топчий.

Залишки ракет, що прилетіли на територію зоопарку

У важкі часи зоопарки України не залишились наодинці з проблемами. Насамперед значну допомогу надала Європейська асоціація зоопарків та акваріумів (ЄАЗА).

Європейська асоціація зоопарків та акваріумів - це співтовариство прогресивних зоологічних установ у Європі та Західній Азії та має понад 400 установ-членів у 48 країнах. В Україні є три зоопарки, які є кандидатами на членство в ЄАЗА: Київський зоологічний парк, Миколаївський зоопарк і Харківський зоопарк. ЄАЗА також співпрацює з іншими установами-партнерами у країні через Асоціацію зоопарків України (АЗУ).

На початку березня 2022 року ЄАЗА оголосила про створення загального європейського надзвичайного фонду для підтримки зоопарків в Україні. ЄАЗА координує та збирає пожертвування онлайн, а також проводить збори коштів на Facebook. EAZA працює разом з Українською асоціацією зоопарків і акваріумів (UAZA), щоб стежити за поточною ситуацією і допомагати зоопаркам.

У серпні 2023 року ЄАЗА на своїй сторінці у фейсбуці відзвітувала, що з березня минулого року Надзвичайний фонд EAZA для українських зоопарків зібрав майже 2 мільйони євро завдяки підтримці 215 установ та понад 11 700 індивідуальних пожертв.

З цього фонду понад 1,9 мільйона євро вже використано на підтримку зоопарків та акваріумів в Україні.

«На пожертви куплено корм для тварин, ліки, паливо, дрова, обігрівачі, генератори та багато іншого. Понад 20 установ отримали вашу допомогу, включно з трьома кандидатами на членство в ЄАЗА», - відзвітувала Європейська Асоціація.

З них Миколаївський зоопарк за 2022 рік отримав 13 тисяч євро допомоги, повідомив директор звіринці Володимир Топчий.

Також від Берлінського зоопарку Миколаїв отримав 4600 євро та 150 тисяч чеських крон від зоопарку Чехії.

«Цей рік полегшення ми переносимо, хоча минулого року Асоціація зоопарків України отримувала допомогу і в Україні від волонтерів і небайдужих. І від наших колег з західної Європи. От наприклад ЄАЗА зібрала тоді для зоопарків України більше 1,5 мільйонів євро і ці кошти були направлені зоопаркам України. На онлайн конференціях, коли збиралися директори, вирішували якому зоопарку яку суму виділити. Ми за рахунок цих коштів навіть допомагали зоопаркам Бердянська та Арабатської стрілки, які знаходяться на окупованій території. Завдяки цій допомозі вони і вижили», — розповідає президент Асоціації зоопарків України.

Фінансову підтримку Миколаївському зоопарку та зоопаркам України надали і зоопарк Праги (20 тисяч євро), і Берлінський зоопарк (75 тисяч євро).

«Існував і існує дуже серйозний фінансовий звіт перед ЄАЗА. Після кожного переведення вони вимагають підтвердження використання коштів, копії документів, що ми робимо постійно та прозоро», — додає Володимир Топчий.

Миколаївський зоопарк отримав корми від європейських партнерів

У березні 2022 року Миколаївський зоопарк отримав допомогу у вигляді кормів. Загальна вага гуманітарного вантажу склала більше тонни. Крім того, Празький зоопарк відправив до Миколаївського зоопарку дизель-генератор, який і допоміг під час блекаутів.

«Минулої суботи (12 березня 2022, - прим.) вранці директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчій опублікував фото з підписом «нічний подарунок для нашого зоопарку». На ньому була зображена касетна бомба, закладена в землю. Більш-менш у той самий час він також надіслав підписаний контракт, який був необхідний для того, щоб ми могли заплатити йому десять тисяч євро, щоб він міг купити їжу та матеріали. Що він негайно зробив наступного дня – це був подарунок від Празького зоопарку», - написав 19 березня 2022 року у своєму фейсбуці директор Празького зоопарку Мирослав Бобек.

Він розказав, що у Празькому зоопарку проводять спеціальні екскурсії та продають «благодійні квитки», кошти від яких йдуть на допомогу українським зоопаркам.

«Я неймовірно пишаюся багатьма моїми колегами з Празького зоопарку, які беруть участь у зборі коштів для України, розміщують біженців, жертвують своє майно на облаштування квартир для українських родин і влаштовують між собою переговори, щоб зібрати для них гроші», - написав тоді Мирослав Бобек.

Окрім допомоги звіряницям, Празький зоопарк надавав квитки до звіринця для українських родин з дітьми, які були вимішені тікати від війни за символічну ціну в 1 чеську крону (1,6 гривні).

З коштів, які перерахувала ЄАЗА та інші європейські зоопарки, Миколаївський зоопарк зміг накопичити певну суму, яка допоможе йому пережити важкі часи. Володимир Топчий не називає точну суму, але зазначає, що кошти ще не почали використовувати та зберігають на наступний рік.

«У нас є розрахунковий рахунок зоопарку. І на цьому рахунку, відповідно, знаходяться кошти. Це кошти на наступний рік, адже ми, на жаль, не знаємо, яким буде бюджет і я думаю, що за рахунок тих коштів, які ми зібрали за рахунок допомоги від ЄАЗА та продажу квитків онлайн, ми будемо наступного року існувати», — зазначає він.

А ось у 2023 році Європейська асоціація зоопарків та акваріумів повідомила, що допомагати українським зоопаркам грошима більше не може. Було запропоновано допомогти кормами для тварин та необхідним обладнанням.

«Нещодавно я зустрічався з представником ЄАЗА у зоопарку Сан-Дієго. Це директор Alpenzoo, він являється ЄАЗА керівником групи фінансової та матеріальної підтримки. Він сказав, що, на жаль, фінансової підтримки цього року не буде, але якщо українським зоопаркам потрібна якась допомога, напишіть нам і ми спробуємо вам допомогти кормом чи обладнанням. Зараз ми готуємо загальний список допомоги зоопаркам України. Цей список буде відправлений до ЄАЗА і сподіваємося, що вже наступного року якимось чином ЄАЗА допоможе зоопаркам України», — розповів директор Миколаївського зоопарку.

В свою чергу Миколаївський зоопарк проситиме газовий апарат для знерухомлення тварин під час операцій. Володимир Топчий зазначає, що таке обладнання коштуватиме приблизно 10-15 тисяч доларів.

«Він у цьому списку буде, безперечно. Це основне, що б ми хотіли отримати у вигляді допомоги від ЄАЗА. Знаю, що Бердянський зоопарк буде просити інкубатор сучасний, а нам потрібно оця газова установка для роботи з тваринами під час операцій. Якщо нам допоможуть — буде чудово, якщо ні, то наступного року будемо думати, як його купити самостійно», — говорить Володимир Топчий.

Війна — це лихо як для людей, так і для тварин. Після початку повномасштабного вторгнення звірі з зоопарків України потребували допомоги, тож європейські звіринці відгукнулися на їхню біду. Саме завдяки міжнародній підтримці, гуманітарній допомозі та допомозі кожного небайдужого, українські зоопарки забезпечені усім необхідним. Сьогодні Миколаївський зоопарк продовжує працювати, адже, як зазначає його директор Володимир Топчий, звіринець є не лише місцем збереження та розмноження тварин, але й соціальним об’єктом, який допомагає людям заспокоїтись, відпочити та реабілітуватись.

Олена Козубовська, Альона Коханчук, Юлія Бойченко «НикВести»