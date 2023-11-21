Волонтери «300 миколаївців» спільно з міжнародним фондом «АКТЕД» забезпечили паливними брикетами для опалення домівок взимку багатодітні сімʼї в селах Мішково-Погорілове, Зайчевське, Каравелове.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці громадської організації «300 миколаївців».

Також зазначається, що кожна родина отримала по продуктовому набору.

«Якщо ми українці щодня будемо ділитимемося, хоча б маленькою частинкою тепла з тими, кого зустрічаємо на своєму шляху, зима стане набагато теплішою. Українці, даруйте тепло, цінуйте життя, бережіть близьких, щодня робіть щось хороше для цього світу і даруйте трішки тепла оточуючим вас людям», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Миколаївська обласна військова адміністрація готується до закупівель дров, щоб забезпечити домогосподарства, які залишились без опалення через російську агресію, але поки що в бюджеті немає відповідних грошей, заявив голова ОВА Віталій Кім. Йдеться, зокрема, про деокуповані населені пункти.