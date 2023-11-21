Під час рятувальної операції в Селидовому після масованих ракетних ударів РФ вдалось врятувати чоловіка.
Про це повідомляє МВС України.
«Селидове. Кадри порятунку пораненого чоловіка з-під завалів», — йдеться в повідомленні.
У МВС України додають, що наразі рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 21 листопада завдали 4 ракетних ударів по Донецькій області. Окупанти влучили по території лікарні та по шахті. Унаслідок цього є загиблий і поранені.
Під час рятувальної операції в Селидовому після масованих ракетних ударів РФ вдалось врятувати чоловіка.
Про це повідомляє МВС України.
«Селидове. Кадри порятунку пораненого чоловіка з-під завалів», — йдеться в повідомленні.
У МВС України додають, що наразі рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 21 листопада завдали 4 ракетних ударів по Донецькій області. Окупанти влучили по території лікарні та по шахті. Унаслідок цього є загиблий і поранені.