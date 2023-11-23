Юрій Щиголь

Вищий антикорупційний суд 22 листопада взяв під варту колишнього голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрія Щиголя, який є фігурантом справи про заволодіння державними 62 мільйонами гривень.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро. Юрія Щиголя взяли під варту з альтернативою внесення 25 мільйонів гривень застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення. Зокрема, йдеться про утримання від спілкування з підозрюваними і свідками, здачу паспортів для виїзду за кордон та носіння електронного браслета.

Запобіжний захід діятиме до 21 січня 2024 року.

Громадська організація «Центр протидії корупції» повідомила, що на засіданні були присутні двоє депутатів від «Слуги Народу» — Олександр Федієнко та Михайло Крячко. Вони хотіли взяти Юрія Щиголя на поруки.

Нагадаємо, також ВАКС взяв під варту організатора схеми про заволодіння коштами Держспецзв’язку — Романа Коваля.

За версією слідства, у 2021 році відбулася закупівля засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Переможцем закупівлі визначено компанію, підконтрольну організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП «Українські спеціальні системи», що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю.

За умовами договорів на постачання відповідного ПЗ та послуг державне товариство перерахувало у 2021-2022 роках понад 285 мільйонів гривень. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанія придбала в іноземного виробника, становила 223 мільйона гривень.

Різницю цих коштів, а саме понад 62 мільйона гривень, учасники схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.