В Україні волонтери анонсували початок ініціативи «Персональний Миколай» для дітей переселенців до Дня святого Миколая.

До неї можуть долучитися усі небайдужі українці, повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для участі у проєкті треба заповнити анкету та обрати вид допомоги.

Так можна стати персональним святим Миколаєм — тобто купити подарунок для дитини ВПО за запитом.

Потім організатори проєкту передають персональні запити дітей учасникам, які захотіли стати «персональним Миколаєм». Вони готують подарунок до 25 грудня конкретній дитині та відправляють «прямо під подушку» — за вказаною адресою.

Повідомлялється, що найчастіше діти просять конструктори, книжки, пазли, ляльки, музичні інструменти, машинки, набори бісеру, прикраси, настільні ігри тощо.

Також можна поділитися речами й іграшками своєї дитини. Однак речі мають бути в гарному стані та без дефектів.

Учасники ініціативи можуть також зробити донат на підтримку сімей ВПО. Організатори зазначають, що частина коштів буде спрямована на закупівлю подарунків дітям, решта — на речі першої необхідності.

За даними організаторів, у 2022 році завдяки проєкту вдалось здійснити 1008 дитячих мрій до дня Святого Миколая.

Як раніше повідомлялось, станом на жовтень 2023 року у Миколаївській області офіційно зареєстровано майже 15 тисяч внутрішньо переміщених осіб-дітей.