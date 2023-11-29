Консорціум NASA з питань продовольчої безпеки NASA Harvest та Мінагрополітики оцінили виробництво озимої пшениці на окупованих територіях. Посівні площі знизилися, врожайність впала.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

«В поточному 2023-2024 маркетинговому сезоні посівні площі під озимою пшеницею на окупованих територіях України скоротилися майже на 10%. При цьому середня урожайність озимої пшениці на понад 20% нижча за показники, що отримали фермери на вільних територіях незалежної України», — йдеться в повідомленні.

Проєкт NASA Harvest оцінює виробництво зернових та олійних культур і на підконтрольних, і на окупованих територіях. Для цього використовують супутникові дані.

Минулого сезону врожайність озимої пшениці на окупованих територіях була нижчою на 16%, ніж на вільних територіях. Крім того 8% посівів озимої пшениці не були зібрані.

«Порівнюючи 2023 рік з 2022 роком, ми спостерігаємо суттєве зменшення посівних площ на окупованих територіях, що супроводжується помітним зростанням покинутих орних земель. Хоча гарні погодні умови цього сезону сприяли підвищенню врожайності, наш аналіз також виявив значні площі сільськогосподарських угідь у поганому стані та занедбаність, зосереджені вздовж лінії фронту», — прокоментувала директорка NASA Harvest Інбал Беккер-Решеф.

Раніше фермер Сергій Каушан з Киселівки Миколаївської області розповідав, що через замінованність полів та проблеми з реалізацією зерна цьогорічний сезон врожаю був невдалим.