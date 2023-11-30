Для повного відновлення освітньої мережі в Миколаєві регіон потребує підсилення протиповітряної оборони.

Про це, відповідаючи на запитання миколаївських студентів, заявив президент України Володимир Зеленський.

Одна зі студенток вишів міста запитала в президента, коли розпочнеться відбудова пошкоджених внаслідок російської агресії корпусів кораблебудівного та педагогічного університетів. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що першочерговим є безпекове питання, адже Миколаїв досі під загрозою обстрілів.

— Мені приємно, що першим вашим питанням є про відбудову ваших університетів. Це говорить про те, що ви нікуди не збираєтесь. Ви збираєтесь бути тут, навчатись, за таке ваше відношення хотів би подякувати вашим наставникам, вчителям, батькам і вам за особистість. Скажу відверто, відбудова почалася багатьох обʼєктів, де мінімізовані прильоти. Миколаїв під загрозою поки що, — заявив президент.

Наразі Україна очікує від західних партнерів допомогу в посиленні протиповітряної оборони. Тоді, коли південь буде захищеним від можливих обстрілів з боку РФ, в Миколаївській області буде можливим і відновлення ряду будівель, і освітнього процесу.

— Ми працюємо над тим, щоб забезпечити протиповітряною обороною фундаментально. Ми йдемо цим шляхом. Сьогодні говорили про це з послами, з головою обласної держадміністрації, ми маємо домовленості з партнерами потужно посилити ППО на півдні. Воно не приходить одразу, як ми розраховували, але тим не менш, все це буде. Коли ППО на Миколаївщині буде потужним, думаю, ми зможемо відновити і важливі університети, і освітню мережу, і не тільки. Тому, скоро, — сказав Володимир Зеленський.

Як відомо, в Миколаєві школярі досі навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Мер Олександр Сєнкевич пояснив, що відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку РФ. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

При цьому, в прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ, діє змішана форма навчання.

Наразі на Миколаївщині працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Крім того, 277 закладів освіти працюють онлайн.

Пізніше Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйони гривень.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

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