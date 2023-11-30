Президент Володимир Зеленський відвідав командний пункт оборонців Куп’янська на Харківщині.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.

Під час візиту глава держави та очільник Міноборони Рустем Умєров заслухали доповідь командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександра Сирського щодо оперативної ситуації на його ділянці. Було уточнено план подальших дій військових зʼєднань, зокрема щодо оборони лінії Купʼянськ — Лиман.

«Крім того, було заслухано інформацію від командира тактичної групи «Купʼянськ» Олександра Луценка та командира 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Олександра Бакуліна. Також було обговорено найнагальніші потреби оборонців: засоби РЕБ, дрони, захист від ворожих БпЛА та облаштування фортифікаційних укріплень», — йдеться в повідомленні.

Зеленський також вручив нагороди п’ятьом військовослужбовцям і передав 18 нагород для вручення за місцем служби.

Зокрема, глава держави нагородив відзнакою Президента «Хрест бойових заслуг» полковника Олександра Бакуліна, полковника Павла Палісу та майора Андрія Мацькала.

«Тут присутні комбати, комбриги, бойові командири, які на Куп’янському напрямку захищають мирне життя в Україні, на Харківщині. Знаю, що ви щоденно втрачаєте близьких людей, побратимів. Усі розуміють, що це — найвища ціна. Тому я вас дуже прошу берегти себе, берегти своїх побратимів, військових, офіцерів, солдатів, які з вами поруч воюють щоденно. Бажаю вам перемоги, бути міцними, не втрачати ініціативи, захищати Харківщину, Куп’янськ, кожне наше село, кожен квадратний метр нашої землі», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що вчора, 29 листопада, Володимир Зеленський приїздив з візитом до Миколаєва, відвідав Офіс Посольства Данії та оцінив роботу країни з відновлення регіону.